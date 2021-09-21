Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, TRT Haber canlı yayınında, 318 metre yükseklikte bulunan köprüyü yürüyerek geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde merak edilenleri @trthaber’de cevaplıyor. https://t.co/0mLIpt4zKC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2021

"Dünyanın takip ettiği önemli projelerden biri"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın takip ettiği önemli projelerden biri olduğunu söyleyen Karaismailoğlu şunları aktardı:

"Bugüne kadar; orta açıklıkta 38 adet, yan açıklıklarda 32 adet olmak üzere toplamda 70 adet tabliye bloğunun montajı bitirildi. Projemiz, köprünün konumundan kaynaklı olarak sadece Boğaz’ın iki yakasını değil, bölgedeki ve bölge ile bağlantılı coğrafyalardaki milyonlarca insanı her anlamda birbirine bağlayacaktır. 1915 Çanakkale Köprüsü ulaşım, ticaret ve kalkınma hedeflerine hizmet eden bir proje olmanın çok ötesindedir. Bu eser, aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abidedir, destan yazan ecdadımıza bir armağan olacaktır. Hem ulaşım açısından hem de teknolojik açıdan çok kıymetli bir proje. Biz de böyle bir projede çalıştığımız için gururlanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda projeyi bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız."

Köprünün iki ayak aralığı 2023 metre

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

18 Mart 2022'de hizmete açılacak

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.