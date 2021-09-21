Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Lapseki içesinde bulunan Asya Ankraj Sahası'na giden basın mensupları, burada bulunan iskeleden teknelerle Asya Kulesi'ne götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Asansörlerle iki grup halinde kuleye çıkan yaklaşık 80 gazeteci, buradaki çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüleyerek yetkililerden bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da ziyaret programı kapsamında köprü inşaatında devam eden çalışmaları inceleyip köprünün deniz üzerindeki çalışabilmesi için oluşturulan ve işçiler tarafından kullanılan "kedi yolu"ndan beraberindekilerle 4 bin 608 metre yürüyerek Avrupa kıtasına geçmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

18 Mart 2022'de açılacak

İncelikli mimarisiyle dikkat çeken köprü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına atfen 2 bin 23 metre olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de hizmete girecek.

[Fotoğraf: AA]