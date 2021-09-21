318 metre yükseklikten 1915 Çanakkale Köprüsü
Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kulesine çıkan gazeteciler, çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüledi.
Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Lapseki içesinde bulunan Asya Ankraj Sahası'na giden basın mensupları, burada bulunan iskeleden teknelerle Asya Kulesi'ne götürüldü.
Asansörlerle iki grup halinde kuleye çıkan yaklaşık 80 gazeteci, buradaki çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da ziyaret programı kapsamında köprü inşaatında devam eden çalışmaları inceleyip köprünün deniz üzerindeki çalışabilmesi için oluşturulan ve işçiler tarafından kullanılan "kedi yolu"ndan beraberindekilerle 4 bin 608 metre yürüyerek Avrupa kıtasına geçmesi bekleniyor.
18 Mart 2022'de açılacak
İncelikli mimarisiyle dikkat çeken köprü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına atfen 2 bin 23 metre olacak.
1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de hizmete girecek.
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