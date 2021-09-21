Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

En derin yeri 65 metre ölçülen, tatlı su ıstakozu, yayın, sazan, akbalık, gümüş gibi 27 balık türü bulunan gölün bazı bölgelerinde mevsimsel etkenlere bağlı sulama şartları ve kuraklık kaynaklı küçük adacıklar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede tarımsal sulamada da faydalanılan İznik Gölü'nün özellikle Çakırca Mahallesi yakınında su seviyesinin düşmesiyle balıkçı kayıkları karaya oturdu.

Orhangazi ilçesi sahilinde ise su kıyıdan 30-35 metre çekildi. Bir zamanlar büyük teknelerin yanaştığı iskele de suyun gerisinde kaldı.

Su çekilmesiyle, 2014 yılında göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürüleceği açıklanan bazilika kalıntısının bir kısmı görünür hale geldi.

[Fotoğraf: AA]