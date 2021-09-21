İstanbul Esenyurt Hürriyet Mahallesi’nde yeni aldığı arabayla gezintiye çıkan adam, karşı şeritten gelen yeğenine şaka yapmak için aracı üzerine sürdü. Arabanın üstüne geldiğini gören scooter sürücüsü, manevra yaparak kazadan kurtulmaya çalıştı. Son anda kendini yere atan adam kazada bacağından yaralandı.

Yerde yatan scooter sürücüsü kendisine çarpanın amcası olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.