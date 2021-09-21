Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 10:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şaka yapmak isterken yeğenine çarptı
İstanbul'da yeni aldığı arabasıyla şaka yapmak isteyen amca, scooter kullanan yeğeninin yaralanmasına sebep oldu.
İstanbul Esenyurt Hürriyet Mahallesi’nde yeni aldığı arabayla gezintiye çıkan adam, karşı şeritten gelen yeğenine şaka yapmak için aracı üzerine sürdü. Arabanın üstüne geldiğini gören scooter sürücüsü, manevra yaparak kazadan kurtulmaya çalıştı. Son anda kendini yere atan adam kazada bacağından yaralandı.
Yerde yatan scooter sürücüsü kendisine çarpanın amcası olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.
Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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