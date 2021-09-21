Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında farklı zamanlarda 2 lastik bot ve 3 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 84 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.