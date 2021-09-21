Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkisini gösteriyor. Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri hatalı sollama ve aşırı hıza karşı uyardı.
Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Bölgede görev yapan kara yolları ekipleri sürücüleri, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıda bulunuyor.
Etiketler: Sağanak
Son Haberler
- 11:14
- 11:12
- 11:14
- 11:01
- 10:47
Sıradaki Haber
Konya'da FETÖ'nün kripto isimlerine operasyon: 11 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz