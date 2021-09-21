Gaziantep ile özdeşleşen Çingene Kızı Mozaiği, Mars Heykeli ve Roma dönemine ait çeşmeler gibi tarihe ışık tutan eserlerin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, haziran ayına kadar pandemi tedbirlerinden dolayı ziyaretçi sayısının azaldığını söyledi.

Hedef 500 bin ziyaretçi

Çomak, yılın kalan 9 aylık döneminde 125 bin kişinin müzeyi dolaştığını, 2022 yılı için hedeflerinin 500 bin ziyaretçi olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Ocak ile haziran ayı arasında pandemi tedbirleri ve kısıtlamalar bu ziyaretçi sayılarını biraz azalttı. Son 2 ayda 90 bine yakın ziyaretçimiz var. 9 ayda müzemizin ziyaretçi sayısı ise 125 bin. Bu rakamın 90 bini son 2 ayda gerçekleşti. Okulların açılması yerli turist anlamında ziyaretçi sayılarımızı düşürecek. Bu yıl için pandemi olduğundan dolayı hedef koymak biraz zor ancak 2022 yılı için 500 bin ziyaretçi hedefliyoruz."