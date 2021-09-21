Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan terör hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin Samsun'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, İzmir'de PKK/KCK'nın sokak eylemlerine katıldığı ve örgütün şehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.U'nun İlkadım ilçesindeki bir evde olduğunu belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.U'yu yakaladı.
S.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Samsun Terör Örgütü PKK/KCK Terörle Mücadele
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