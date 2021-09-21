Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bir araçtan tarihi eser niteliğinde 832 obje çıktı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da tarihi eser operasyonu düzenlendi. Araçtan çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 832 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin elindeki tarihi eserleri Konya'ya getirerek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine harekete geçti.
[Fotoğraf: AA]
Fiziki takibe alınan şüphelinin aracı durdurularak yapılan aramalarda bir çanta içerisinde çeşitli dönemlere ait toplamda 832 adet yüzük, ok uçları, kemer ve saç tokası, takılar ve haçlar ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Konya Kaçakçılık Tarihi Eser
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