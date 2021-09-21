Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin elindeki tarihi eserleri Konya'ya getirerek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

[Fotoğraf: AA]

Fiziki takibe alınan şüphelinin aracı durdurularak yapılan aramalarda bir çanta içerisinde çeşitli dönemlere ait toplamda 832 adet yüzük, ok uçları, kemer ve saç tokası, takılar ve haçlar ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.