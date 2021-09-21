Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da FETÖ'nün kripto isimlerine operasyon: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da FETÖ'ye ilişkin operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, "kripto" olduğu belirlenen 132 şüphelinin örgütle ilişkisi deşifre edildi.
Konya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, FETÖ'nün "TSK mahrem ve rehberlik yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, haklarında işlem bulunmayan ve "kripto" olduğu belirlenen 132 şüphelinin örgütle iltisakının deşifre edildiği öğrenildi.
Etiketler: FETÖ Konya Terörle Mücadele
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