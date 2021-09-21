Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da midibüs devrildi: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince midibüsten çıkarılan yaralılar hastaneye sevk edildi.
Düzce-Adapazarı hattında yolcu taşıyan Selahattin S. idaresindeki midibüs, D-100 kara yolu Hasanbey mevkiinde mısır tarlasına devrildi.
Kazada, sürücü Selahattin S. ile yolculardan Celal ve eşi Aynur A., Onur C., İbrahim Ç., Recai S. ve Ali Şafak A. yaralandı.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince midibüsten çıkarılarak sağlık personeline teslim edilen yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle kara yolunun Sakarya istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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