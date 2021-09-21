İstanbul'da soğuk cephe geçişiyle sıcaklıklar 10-12 derece arasında düşecek. Kentteki bazı ilçelerde ise sağanak bekleniyor.

Uzmanlar, ani hava değişikliği nedeniyle vatandaşların hava durumuna göre giyinmesi tavsiyesinde bulundu.

Trabzon, Rize, Sinop ve Samsun gibi illerde yaşayan vatandaşların ise sel nedeniyle dikkatli olması gerekiyor.

Bu hafta hava serinliyor

Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, nem fazla olduğu için hissedilen sıcaklıkların 30 derece civarında olduğunu anlatarak, "Akşam saatlerinden itibaren rüzgar kuzey üzerinden gelecek. Salı gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde havalar serinlemeye başlayacak. Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin altına düşecek. Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde de hava soğuyacak" dedi.

Karadeniz'de sel uyarısı

Sıcaklıkların düşmesiyle kronik rahatsızlığı ve bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin dikkat etmesi gerektiği uyarısını yapan Dr. Özdemir, şunları söyledi:

"Hava durumunu takip ederek dışarı çıkmak gerekiyor. Çarşamba ve perşembe günleri Trabzon, Rize, Sinop ve Samsun gibi illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması lazım. Sel uyarısı olabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine ve uyarılarına dikkat etmek lazım. Kışa giriyoruz. Cumartesi gününden itibaren hava mevsim normallerine geri dönecek. Ancak salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri dikkat edelim. Hava sıcaklıklarında 10 ile 12 derece arasında bir azalma bekliyoruz."