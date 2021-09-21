Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sürücü sınavında S. A. isimli şahsın kopya çektiğinden şüphelenildi.

Ekipler tarafından kontrol edilen şahsın üstünden 1 adet kulak içi kulaklık, 1 adet maske içerisine gizlenmiş kamera düzeneği, 1 adet taşınabilir wifi cihazı, 1 adet alıcı cihazı çıktı.

Şüpheli şahıs ile sınav esnasında koordine sağlayan H.K. ise otomobil içerisinde Kırşehir'de yakalanarak Kırıkkale'ye getirildi.

Araç içinde yapılan aramada ise 1 adet sim kart olan alıcı, 1 adet kulak içi kulaklık pili, 4 adet sim kart muhafazası, 1 adet cımbız, 1 adet flash bellek ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, H.K. ve S.A’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.