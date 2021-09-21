Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 10:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Maskesine yerleştirdiği düzenekle kopya çekmeye çalıştı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırıkkale’de motorlu taşıtlar sınavında bir kişi maskesine yerleştirdiği gizli kamera ve kulağına yerleştirdiği düzenekle kopya çekmeye çalıştı.
Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sürücü sınavında S. A. isimli şahsın kopya çektiğinden şüphelenildi.
Ekipler tarafından kontrol edilen şahsın üstünden 1 adet kulak içi kulaklık, 1 adet maske içerisine gizlenmiş kamera düzeneği, 1 adet taşınabilir wifi cihazı, 1 adet alıcı cihazı çıktı.
Şüpheli şahıs ile sınav esnasında koordine sağlayan H.K. ise otomobil içerisinde Kırşehir'de yakalanarak Kırıkkale'ye getirildi.
Araç içinde yapılan aramada ise 1 adet sim kart olan alıcı, 1 adet kulak içi kulaklık pili, 4 adet sim kart muhafazası, 1 adet cımbız, 1 adet flash bellek ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, H.K. ve S.A’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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