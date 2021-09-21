Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içeresinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 12 zanlının yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor, firari zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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