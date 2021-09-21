Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 13:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Üzerine baza kapağı düşen çocuk kurtarılamadı
[Fotoğraf: DHA]
Amasya'da oyuncağını almak isterken baza kapağının altında kalan 7 yaşındaki Bahar Karadayı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi’ndeki okulundan eve gelen Bahar Karadayı, oyuncağını almak için bazanın kapağını açmaya çalıştı. Ancak kapağı yarım açabilen Bahar, baza ve yatak arasında sıkıştı.
Anne Dilek Karadayı, kızını sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı cocuk, ağır yaralı olarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı.
Etiketler: Amasya
Sıradaki Haber
Çaldığı malzemeleri internetten satışa çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz