Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi’ndeki okulundan eve gelen Bahar Karadayı, oyuncağını almak için bazanın kapağını açmaya çalıştı. Ancak kapağı yarım açabilen Bahar, baza ve yatak arasında sıkıştı.

Anne Dilek Karadayı, kızını sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı cocuk, ağır yaralı olarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı.