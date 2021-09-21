Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre Konya Kulu Belediyesi ekipleri, kamyonette bulunan yavru köpekleri yol kenarına bıraktı ve oradan ayrıldı.

Yol oldukça işlekti, 50'ye yakın yavru köpeğin 20'si araçların altında kalarak öldü. Ankara Büyükşehir ve Gölbaşı Belediyesi ekipleri ile hayvanseverler olay yerindeydi. Hayatta kalan köpeklere önce mama verildi. Ardından hayvanlar barınaklara götürüldü.

Üzücü olay üzerine Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver sosyal medyadan açıklama yaptı.

19.09.2021 tarihinde Gölbaşı ilçe sınırları içersindeKuluBelediyesine ait araç ile yavru köpeklerin araziye bırakılması ile ilgili olayın bilgimiz dışında gerçekleştiğini üzülerek öğrendim. Olayın sorumluları ile ilgili gerekli soruşturmayı açacağımı kamuoyuna bildiriyorum. — murat ünver (@KuluNver) September 20, 2021

Olayın bilgisi dışında gerçekleştiğini ve sorumlularla ilgili gerekli soruşturmanın açılacağını söyledi.

"Gerekli cezai işlemler yapılacaktır"

Belediyenin sosyal medya hesaplarından da açıklama yapan Ünver, şu bilgileri verdi:

"15.09.2021 tarihinde belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı görevli 3 personelin 30 civarında erişkin yavru köpeği araca yükleyerek Ankara Gölbaşı ilçesi sınırları içerisinde bir otelin arkasına attıkları tespit edilmiş olup, bu konu ile ilgili yetkili veteriner ve görevli personeller hakkında belediyemiz birim amirlerinden Hasan Gölcük idari soruşturma açılması amacıyla görevlendirilmiştir. Soruşturma sonucunda, ihmali olan personelin hakkında gerekli cezai işlemler yapılacaktır. Soruşturma bitiminde sonucu yine tüm kamuoyu ile paylaşacağız."