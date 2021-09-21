Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan tır asılı kaldı
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yaşanan kazada, bir tır bariyerlere asılı kaldı. Sürücü, olaydan yara almadan kurtuldu.
İstanbul istikametine seyreden Lütfi M. idaresindeki tır, Karanlıkdere mevkiinde sis ve sağanak nedeniyle kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı.
Kazada sürücü yaralanmazken, tır bariyerde asılı kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı
Kazanın ardından çevreye saçılan bariyer ve tabela parçaları vatandaşlar tarafından toplandı.
Tırın bölgeden kaldırılması için çalışma başlatılırken, bölgede ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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