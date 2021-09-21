Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Otoyolun Gebze gişeler mevkisinde B.K. idaresindeki ham madde yüklü tır ile A.İ'nin kullandığı yolcu otobüsü çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır devrildi. Kazada tır sürücüsü B.K, yanında bulunan yedek sürücü K.K. ile otobüsteki yolculardan G.U. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası Kocaeli
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