Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğalgaz patlaması binayı harabeye çevirdi: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Talas ilçesinde müstakil bir evde doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
Başakpınar Mahallesi Kısmet Sokak'ta İsmail Özsan'a ait evde patlama meydana geldi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Patlama sırasında evde bulunan İsmail Özsan, eşi Türkan ve gelini Zeynep ile torunları İsmail, Türkan ve Faruk Furkan Özsan yaralandı.
Evin duvarları yıkıldı
Yaralılar itfaiye yardımıyla evin ikinci katından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin, bazı duvarları yıkılan evde yaptığı incelemede doğal gaz kaçağı olduğu ve tuvaletin lambası açıldığı sırada patlama meydana geldiği tespit edildi.
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