Türkiye’nin sayılı illerinde bulunan su değirmenleri, gelişen teknoloji ile birlikte tarihe karışıyor.

Hala çalışan su değirmenleri ise Türkiye’nin sadece birkaç vilayetinde bulunuyor. Bu şanslı illerden biri de Sivas... Hafik ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Şahin köyünde bulunan ve Şahin Deresi’nin buz gibi suyu ile dönen değirmen de kepekli un üretmeye devam ediyor.

150 yıldır aynı yöntemle çalışan değirmen gelişen teknolojiye rağmen zamana direniyor.

"Babam vefat edince bu değirmenin sesinin kesilmesine izin vermedim"

Değirmenci Emrullah Aşbilek, su değirmenlerinde öğütülen buğdaydan yapılan ekmeğin yumuşak ve lezzetli olduğunu söylüyor. Aşbilek, sözlerini şöyle sürdürüyor

"Doğal olması bir tarafa doğanın içerisinde un üretmenin keyfi bambaşka. Burası babam ile amcamın yapmış olduğu yaklaşık 150 yıllık bir değirmen. Burada sadece un öğütmüyor, bulgur değirmeninde bulgur da çekiyoruz. Ayrıca bu yapı içerisinde kereste de biçiyoruz, bileme makinesinde de bıçaklarımızı, baltalarımızı biliyoruz. Babam vefat edince bu değirmenin sesinin kesilmesine izin vermedim, geleneksel yöntemlerle un öğütmeye devam ediyorum."