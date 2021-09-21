Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Su seviyesi dibe vuran Tunca Nehri'nde ot öbekleri artıyor
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de son aylarda yaşanan kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen Tunca Nehri'nin yatağında ot öbekleri oluştu.
Kaynağını aldığı Bulgaristan'da ve geçtiği Edirne'de yağışların azalması nedeniyle Tunca Nehri'nde son dönemlerin en düşük su seviyesi gözleniyor.
Nehrin debisi Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde saniyede 6 metreküpe kadar geriledi. Su akşının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği bölümlerde uzamış ot öbekleri oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Daha önce su yüzeyini kaplayan su mercimeklerinin yerini bu ot öbekleri aldı.
Nehirdeki kuraklığın en iyi görüldüğü Tunca Köprüsü civarında uzamış ot öbeklerinin yanı sıra kum adacıkları da gözleniyor.
Etiketler: Kuraklık
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