Kars Kalesi'nin yanından geçen Kars Çayı'nın Dereiçi mevkiinde, ağustos ayında toplu balık ölümleri meydana geldi.

Çok sayıda ölü balığın su yüzeyine vurması nedeniyle Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaparak su ve balıklardan numune aldı.

Yapılan inceleme sonucu balıkların ölüm nedeninin oksijen yetersizliği olduğu ortaya çıktı.