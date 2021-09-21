Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 13:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kars Çayı'ndaki balık ölümlerinin nedeni belli oldu
[Fotoğraf: DHA]
Kars Çayı'ndaki balık ölümlerinin nedeni, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu belli oldu. Ölümlerin su seviyesine bağlı oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edildi.
Kars Kalesi'nin yanından geçen Kars Çayı'nın Dereiçi mevkiinde, ağustos ayında toplu balık ölümleri meydana geldi.
Çok sayıda ölü balığın su yüzeyine vurması nedeniyle Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaparak su ve balıklardan numune aldı.
Yapılan inceleme sonucu balıkların ölüm nedeninin oksijen yetersizliği olduğu ortaya çıktı.
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