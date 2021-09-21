Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun ve Ordu'ya sağanak uyarısı
Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğleden sonra iç kesimler başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Samsun Ordu Sağanak Yağış Meteoroloji Hava Durumu
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