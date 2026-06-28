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Türkiye
AA 28.06.2026 09:31

Bakırköy'de dere yatağında binlerce ölü balık bulundu

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sahile bağlantısı bulunan dere yatağında çok sayıda ölü balık tespit edildi. AFAD, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaparken, sudan alınan numuneler analiz için laboratuvara gönderildi.

Bakırköy'de dere yatağında binlerce ölü balık bulundu

Kennedy Caddesi Taş İskele yanında kıyıda çok sayıda ölü balık bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen adreste Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri çalışma yaptı.

Ekiplerin çevreye bant çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD sudan numune alarak analiz yapmak üzere laboratuvara götürdü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı, balıkların akşam saatlerinde kıyıya vurmaya başladığı öne sürüldü.

İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu temizlik ve onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görüldü.

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