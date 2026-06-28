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Türkiye
AA 28.06.2026 09:16

Faciaya dönüşen kaza: Tır motosikletin üzerine devrildi, 2 ölü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, tır motosikletin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Faciaya dönüşen kaza: Tır motosikletin üzerine devrildi, 2 ölü

Bitlis-Ağrı kara yolu Kazanbey köyü mevkiinde büyükbaş hayvan yüklü tır, otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolunda ulaşım normale döndü.

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