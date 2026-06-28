Faciaya dönüşen kaza: Tır motosikletin üzerine devrildi, 2 ölü

Bitlis-Ağrı kara yolu Kazanbey köyü mevkiinde büyükbaş hayvan yüklü tır, otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tır, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolunda ulaşım normale döndü.