Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahis platformlarına müdahale kapasitesi geliştirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı"na başkanlık etti.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin bugün yalnızca bir asayiş meselesi değil, mali sistemin güvenliği, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, organize suçla mücadele, çocukların, gençlerin korunması ve toplumsal refah açısından çok boyutlu bir sorun alanı haline geldiğini belirtti.

Bu faaliyetlerin, bireyleri ve aileleri ekonomik ve sosyal bakımdan ağır sonuçlarla karşı karşıya bırakırken suç örgütlerine de yeni kazanç alanları açtığına dikkati çeken Yılmaz, "Yasa dışı odakların hamlelerini boşa çıkarmak adına, süreçleri önceden şekillendirilen proaktif bir mücadele stratejisini sahada kararlılıkla uyguluyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, bu anlayışla 1 Kasım 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yürürlüğe giren "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" ile mücadeleye ilişkin farklı kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmaların ortak bir çerçeve ve koordinasyon mekanizması içerisinde ele alınmasının sağlandığını anımsattı.

"Uluslararası iş birliği alanındaki çalışmalar sürdürülmektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağımlılığın her türüne karşı ortaya koyduğu kapsayıcı ve kararlı duruşun, bu çok boyutlu mücadelede temel stratejik doğrultuyu belirlediğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Eylem Planımızın uygulanması süreci MASAK tarafından 2 aylık olarak izlenmekte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında 4 ayda bir izleme ve koordinasyon toplantıları yapılmaktadır. Eylem Planının uygulanmaya başlanmasından bu yana birçok alanda önemli adımlar attık ve somut kazanımlar sağladık. Bu kapsamda, sanal ortamda yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve erişimin engellenmesine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak, yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi geliştirilmiştir. Suç faaliyetlerinde kullanılabilen mobil hatların kontrolüne yönelik olarak da yeni tedbirler alınmıştır. Bir kişi adına çok sayıda hat açılmasının sınırlandırılması, yabancılara ilişkin abonelik limitlerinin belirlenmesi, kimlik doğrulama süreçlerinin güçlendirilmesi ve abonelerin daha etkin denetlenmesi yönünde düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

Benzer şekilde, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönlendirmede kullanılan toplu SMS uygulamalarına ilişkin tedbirler geliştirilmiş, özellikle kaynağı belirsiz ve yurt dışı bağlantılı mesaj trafiğinin sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Finansal sistem tarafında ise kiralık hesaplar, yasa dışı ödeme altyapıları ve suç gelirlerinin transferinde kullanılan yöntemlere ilişkin denetim ve veri toplama faaliyetleri artırılmıştır."

Yılmaz, riskli hesapların tespit edilmesi, kısıtlanması veya kapatılması ve ilgili kuruluşlardan düzenli bilgi alınmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmesine devam edildiğini belirterek, kolluk ve adli süreçlerde de yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik operasyonlar, soruşturmalar ve teknik çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Bu kapsamda yalnızca münferit hesap ve sitelere değil, yasa dışı faaliyetlerin arkasındaki ödeme altyapıları ve organize yapılara yönelik çalışmaların da yürütüldüğünü anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Toplumsal farkındalık alanında ise çocukların ve gençlerin korunması, dijital okuryazarlık, ebeveyn farkındalığı ve kumar bağımlılığına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, lisanslı uygulamalarda yaş kontrolü ve kimlik doğrulama mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik adımlar atılmıştır. Yasa dışı bahis ve kumarın büyük ölçüde sınır aşan niteliği dikkate alınarak uluslararası iş birliği alanındaki çalışmalar da sürdürülmektedir. Sorunun kaynağı olan ülkeler ve yabancı otoriteler nezdinde girişimlerde bulunulmuş, konu Birleşmiş Milletler ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda gündeme taşınmış ve mali istihbarat iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmüştür."

"Mücadelemizi bütün kurumlarla eşgüdüm içinde sürdürmeye devam edeceğiz"

Bu tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik güçlü iradenin bir yansıması olarak, mücadelenin boyutunu ve etki alanını sürekli artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "Yasa dışı faaliyetlerin yöntemlerini sürekli değiştirmesi, teknolojik imkanlardan yoğun biçimde yararlanması ve farklı finansal araçlara hızla yönelmesi, mücadele kapasitesinin de sürekli geliştirilmesini gerekli kılmaktadır." şeklinde konuştu.

Yılmaz, toplantıda ele alınacak gündem başlıklarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bunlardan ilki, düzenleme çalışmalarımızda gelinen aşamadır. Belli düzenlemeler yaptık. Gündemimizde yeni mevzuat ihtiyacına ilişkin değerlendirmeler söz konusudur. Bunları MASAK başta olmak üzere kurumlarımızdan dinleyeceğiz ve elbette yasal olanlarını Meclisimizin takdirine, bilgisine getireceğiz. Diğer düzenlemelerle ilgili de idari olarak üzerimize düşeni yapacağız. İkinci önemli başlığımız ise yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi olacaktır. Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebileceği dikkate alındığında, mevcut tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğinin ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını hep birlikte değerlendireceğiz. Toplantımızda üçüncü gündem maddemiz olarak, lisanslı ve yasa dışı platform kullanımına ilişkin analizler ile reklamların etkisi ele alınacaktır."

Bu çalışmaların özellikle bağımlılık riskinin azaltılması, gençlerin korunması ve reklam politikalarının yarattığı etkiler açısından değerlendirilmesi bakımından yol gösterici olmasını beklediklerini dile getiren Yılmaz, Eylem Planının gelecek dönemde devam eden çalışmalarının tamamlanmasının, kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının hızlandırılmasının ve ihtiyaç duyulan hukuki ve teknik düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugünkü toplantının, bu alanlarda gelinen aşamaların değerlendirilmesine, güncel ihtiyaçlar ve gelişmeler dikkate alınarak gelecek dönemde atılacak adımları daha netleştirmesine katkıda bulunmasını hedeflediklerini belirterek, "Çok boyutlu mücadelemizi bütün kurumlarla eşgüdüm içinde, birlikte sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.