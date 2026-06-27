Büyükada'ya ziyaretçi akını

Sabahın erken saatlerinden itibaren vapurlarla Büyükada’ya gelen ziyaretçiler, iskele ve çarşı bölgelerinde yoğunluk oluşturdu.

Aileler ve gençler, deniz havasının tadını çıkararak sahil boyunca yürüyüş yaptı. Bisiklet kiralama noktalarında hareketlilik yaşanırken bazı vatandaşlar ise adayı yürüyerek gezmeyi tercih etti. Gün boyunca süren yoğunluk nedeniyle sahil şeridi ve gezi güzergahlarında kalabalık oluştu.

"Hafta sonu kalabalığı çok fazla"

Ziyaretçilerden Ayşe Gül, "Bugün haftalık iznimiz. Cumartesi günü çok yoğun olmaz dedik ama inanılmaz bir kalabalık var şu an. Kendimi çok mutlu hissediyorum, uzun zaman sonra bisiklete bindim. Adalara gelmeyeli bayağı zaman oldu. Adalara geldim, kaç seneden sonra bisiklet kullanıyorum. Çok memnunum. Yazın gelmesi çok güzel. Adalar, bildiğimiz bir yer, çok temiz, çok düzenli ama inanılmaz bir kalabalık var. Sahile kadar gittim. 'İğne atsan yere düşmez' diye bir tabir var. Şu an öyle bir durum. Hafta sonu kalabalığı çok fazla” dedi.

"Hafta sonu cıvıl cıvıl, karnaval gibi"

Adalar'a ilk defa geldiklerini söyleyen Eyüp Öztürk, "Normalde Beylikdüzü'nde oturuyoruz, buraları çok merak ettik. Hem gezmek hem de stres atmak için buraya geldik. Çok da güzel yerler, çok beğendik. Sanırım hafta sonları daha kalabalık oluyor. Hafta içi durum nasıldır bilmiyorum ama hafta sonu cıvıl cıvıl, karnaval gibi iç taraflar. Saat Kulesinin olduğu yerler gayet güzel. Biz çok beğendik. Daha gezmedik, Aya Yorgi Kilisesi’nin oraya kadar gezerek yürümeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.