Açık 33.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.08.2026 13:18

İngiltere'de sıcak hava dalgaları nedeniyle 4,4 milyar sterlinlik ekonomik kayıp öngörülüyor

İngiltere'de bu yıl mayıs-temmuz dönemindeki sıcak hava dalgaları sonucu yaşanan üretim kaybı nedeniyle ekonomide en az 4,4 milyar sterlinlik zarar oluşabileceği hesaplandı.

İngiltere'de sıcak hava dalgaları nedeniyle 4,4 milyar sterlinlik ekonomik kayıp öngörülüyor

Düşünce kuruluşu Verdant tarafından yapılan analize göre, İngiltere'de sıcak hava dalgaları mayısta başladı ve temmuz sonuna kadar toplam dört sıcak hava dalgası yaşandı.

Sıcak hava dalgalarının ülke ekonomisine zararının mayısta 510 milyon sterlin, haziranda 2,36 milyar sterlin ve temmuzda 1,5 milyar sterlin olduğu tahmin edildi.

Sıcak hava dalgaları nedeniyle ortaya çıkan üretim kayıpları söz konusu ekonomik zarara yol açarken, kayıplar ağırlıklı olarak ülkenin güneydoğusu, Londra ve bazı bölgelerde görüldü.

Analize göre, aşırı sıcaklar karşısında gerekli önlemlerin alınmaması ve sıcak hava dalgalarının şiddetlenmesi halinde bu tür olaylardan kaynaklanan ekonomik kayıpların 2030'a kadar 25,6 milyar sterline ulaşabileceği hesaplanıyor.

Verdant Eş Direktörü ve raporun yazarı James Meadway, bulgulara ilişkin değerlendirmesinde, iklim değişikliğinden kaynaklanan ekonomik kayıpların artmaya başladığını ve bu kayıpların gelecek yıllarda şiddetlenebileceğini belirterek, "Hükümetin işçileri ve işletmeleri aşırı sıcakların ağır etkilerinden korumak amacıyla harekete geçmesi çoktan gecikti." ifadesini kullandı.

İngiltere'de bu hafta yılın beşinci sıcak hava dalgası yaşanırken, sıcaklığın yarın 36-37 dereceyi aşabileceği öngörülüyor.

Bu hafta ayrıca İngiltere Çevre Ajansı ülkenin yüzde 71,3'ü için resmen kuraklık ilan etti.

ETİKETLER
İngiltere Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir okul ve merkezin de aralarında bulunduğu bazı binaları hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:23
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
15:09
Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli yakalandı
14:55
İngiltere ve Galler'de mahkemelere Meta gözlüklerle giriş yasaklandı
15:00
İletişim Başkanı Duran: Dijital platformlardaki yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyoruz
14:52
Türkiye ve Bulgaristan yeni nesil suç örgütlerine karşı iş birliğini güçlendiriyor
14:41
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimler için Filistinlilere ait 26 binayı yıkıyor
Hakkari'de kadın üreticilerin yaylalardaki süt sağım mesaisi sürüyor
Hakkari'de kadın üreticilerin yaylalardaki süt sağım mesaisi sürüyor
FOTO FOKUS
Gökyüzünün mesafe tanımayan sadık kahramanları: Posta Güvercinleri
Gökyüzünün mesafe tanımayan sadık kahramanları: Posta Güvercinleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ