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Türkiye
AA 12.08.2026 13:22

Marmara ve Karadeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve kuzey kesimleri için peş peşe uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerde fırtına ve kuvvetli rüzgar, Karadeniz'in bazı kesimlerinde ise gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Marmara ve Karadeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilen kuvvetli rüzgar dolayısıyla ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yarın ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleri ile Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

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Ayrıca, yarın Marmara'nın kuzey ve doğusunda rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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