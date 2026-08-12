İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir okul ve merkezin de aralarında bulunduğu bazı binaları hedef aldı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri Nebatiye iline bağlı Doğu Zavtar beldesinde bulunan 4 katlı Şeyh Naim Mehdi Okulu binasını havaya uçurarak, yerle bir etti.

Vadi es-Seluki yolu üzerindeki Tulin beldesinde de bazı binaları bombalayan İsrail ordusunun gece boyunca Hadasa beldesinde ve Bint Cbeyl ilçesine bağlı Beyt Yahun beldesinde de saldırılar gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) Kefra Asa yolu üzerindeki "Aşura anma merkezi"ni doğrudan bir füzeyle hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail’e ait bir İHA'nın başkent Beyrut’un Dahiye bölgesi üzerinde uçtuğu kaydedildi.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.