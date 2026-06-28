Kayseri'de bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

Saraycık Mahallesi'nde yatsı namazı öncesi caminin girişinde sohbet eden M. Yiğit ile Z. Tosun'a, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A. tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yiğit ile Tosun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Yiğit ile Tosun'un cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Mehmet A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.