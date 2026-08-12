Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Kurşunlu Camii yakınlarında bir işletmenin önünde asılı bulunan Türk bayrağının zarar gördüğünü fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgede inceleme yapan emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Kamera kayıtlarından, yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını ateşe verdiği ve uzaklaştığı tespit edildi.
Polis, bayrağa zarar veren kişinin 31 yaşındaki Ayşe A. olduğunu belirledi.
İkametinde gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.