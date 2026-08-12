Yalova'da F-16 eğitim sırasında düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir F-16 uçağının, eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni, yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

"Herhangi bir sivil ve askeri personelimizde de can kaybı olmadı"

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Pilotun sağ olduğunu belirten Usta, "Herhangi bir sivil veya askeri personelimizde sıkıntı yok. Kaza kırım ekibi çalışıyor." dedi.

Usta, uçağın 18. Ana Üs Komutanlığı yerleşkesinin dışındaki alanda kırıma uğradığını anlatarak, "Bir yerleşim yeri yok. Herhangi bir sivil ya da askeri yaralımız yok. Pilotumuz tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bir sıkıntı yok. Gerekli incelemeleri yapıyoruz." dedi.

"Tek taraflı bir kaza, çarpışma yok"

Bir gazetecinin "Bir çarpışma mı yaşandı?" sorusu üzerine Usta, "Tek taraflı bir kaza, çarpışma yok. Uçağımız eğitim esnasında herhalde teknik bir sıkıntı vardı, onu mutlaka kaza kırım ekibi çalışmalardan sonra ortaya çıkartacaklar. Herhangi bir çarpışma yok." dedi.

Usta, uçağın Eskişehir'den havalandığını belirterek, "Buradaki yerleşkemizde gerek Hava Harp Okulu adaylarımız gerekse Hava Harp Okulu öğrencilerimiz var. Burada eğitimdeler. Onları özendirmek amaçlı zaman zaman Eskişehir'den veya Bandırma'dan kalkan uçaklarımız, burada eğitim amaçlı uçuşlar yapıyorlar. O uçuş esnasında gerçekleşen bir olay." diye konuştu.