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Dünya
AA 12.08.2026 15:52

Lübnan Meclisi genel af yasasını onayladı

Lübnan Meclisi, genel af ve bazı cezalarda istisnai indirim öngören yasa tasarısını onayladı.

Lübnan Meclisi genel af yasasını onayladı

Mecliste yapılan oylamada, bazı hükümlü ve tutuklular için genel af ve hapis cezalarında indirim içeren yasa tasarısı kabul edildi.

Lübnanlı milletvekili İmad el-Hut, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Ülkedeki hapishanelerde bulunan 146 İslami tutukludan 79'u serbest kalacak." dedi.

Hut, bundan sonra hiç kimsenin yasal tutukluluk süresinden daha fazla hapis yatmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Lübnan Meclisi, dün düzenlenen oturumda da ülkede idam cezasının kaldırılması ve yerine müebbet hapis cezasının getirilmesini öngören kanun teklifini kabul etmişti.

"Genel af" ülkede tartışmalara neden olmuştu

Lübnan'da bir süredir tartışılan genel af yasası, bazı kesimler tarafından, "ordu ile çatışmalarda askerlerin ölümüne neden olan kişilerin cezasız kalacağı" gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Ülkedeki diğer bir kesim ise çok sayıda tutuklunun herhangi bir suç veya güvenlik gerekçesi olmaksızın cezaevlerinde tutulduğunu savunuyordu.

Lübnan'da "İslami tutuklular" meselesi

Lübnan'da "İslami tutuklular" ifadesi, çoğu başkent Beyrut'un kuzeydoğusunda yer alan Rumiye Cezaevi'nde tutulan 170'i Suriyeli 400 tutuklu için kullanılıyor.

Bunların yaklaşık yarısı, haklarında herhangi bir mahkeme kararı bulunmadan hapishanelerde tutulmaya devam ediliyor.

Bahsi geçen tutuklular için genel af talebiyle 2025 yılının sonunda ülkenin kuzeyinde gösteriler düzenlenmişti.

Söz konusu gösteride konuşan "İslami Tutuklular Komitesi Koordinatörü" Mahmud Ebu İd, "Bu mahkumlar, 2011-2024 yılları arasında Beşşar Esed rejimine karşı Suriye devrimine destekleri nedeniyle tutuklandı." ifadelerini kullanmıştı.

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