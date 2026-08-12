Açık 31ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.08.2026 15:31

Kolombiya'da depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildi

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildiği bildirildi.

Kolombiya'da depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildi

Kolombiya hükümetinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın, depremin ardından kararname imzaladığı bildirildi.

Kararname ile deprem felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilenerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kolombiya hükümeti, Kolombiya halkı adına, 10 Ağustos 2026'da ülke topraklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin üzüntüsünü ifade ediyor ve yas tutanların aileleri ile dostlarıyla dayanışma içinde olduğunu belirtiyor. Kararnameye göre, üç günlük ulusal yas süresince ülke genelindeki kamu binalarında ve Kolombiya'nın yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinde ulusal bayraklar yarıya indirilecek. Hükümet, trajediden etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu ve yaşananların tüm ülkeyi yasa boğduğunu ifade ediyor."

Bu arada, Cumhurbaşkanı De la Espriella da ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarının "aralıksız" devam ettiğini belirtti.

De la Espriella, "Kayıp kardeşlerimizi bulmak için gece gündüz yorulmadan çalışan kurtarma ekiplerimize ve arama köpeklerimize güveniyoruz. Pereira'da 30 yaşındaki Daniela Andrea Largo Sanchez, 7 saatlik aramanın ardından birkaç dakika önce sağ olarak bulundu. Bu haber bize umut veriyor ve inanmaya devam etmemiz için güç veriyor. Daha fazla Kolombiyalının sağ olarak bulunarak ailelerine kavuşması için Tanrı'ya ve kurtarma ekiplerimizin özverili çalışmalarına güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 230'u geçmişti.

ETİKETLER
Kolombiya Deprem
Sıradaki Haber
İngiltere ve Galler'de mahkemelere Meta gözlüklerle giriş yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Fransa'da 40 binden fazla kişi içme suyu kesintileriyle karşı karşıya
18:51
Bahçeli: Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün müzakere konusu haline getirilmesi mümkün değildir
18:36
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:45
Abbas: Türkiye Cumhuriyeti'ne Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum
18:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Egemen Filistin Devleti'nin varlığı baltalanmaktadır
17:51
Lübnan ordusu: İsrail'in saldırıları konuşlanmamızı ve geri dönüşü engelliyor
Berlin Duvarı'nın inşasının üzerinden 65 yıl geçti
Berlin Duvarı'nın inşasının üzerinden 65 yıl geçti
FOTO FOKUS
Gökyüzünün mesafe tanımayan sadık kahramanları: Posta Güvercinleri
Gökyüzünün mesafe tanımayan sadık kahramanları: Posta Güvercinleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ