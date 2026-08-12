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Dünya
AA 12.08.2026 15:55

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 27 Temmuz-2 Ağustos döneminde günlük ortalama 1633 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nun 27 Temmuz-2 Ağustos 2026 dönemine ilişkin hava trafik istatistiklerine yer verildi.

Buna göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1633 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1410 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı izledi. Günlük ortalama olarak Amsterdam Schiphol Havalimanı 1407 uçuşla üçüncü, Frankfurt Havalimanı 1336 uçuşla dördüncü, Londra Heathrow ise 1330 uçuşla beşinci oldu.

Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 1033 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları sıralamasında 9'uncu sırada yer aldı.

Türkiye de söz konusu dönemde günlük ortalama 4 bin 340 uçuşla Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştirilen ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

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