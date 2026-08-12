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Dünya
AA 12.08.2026 15:35

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde 40 gazeteci esir tutuluyor

Soykırımcı İsrail'in hapishanelerinde 40 Filistinli gazetecinin tutulduğu, bunlardan 19’unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın "idari tutukluluk" kapsamında bulunduğu bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde 40 gazeteci esir tutuluyor

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından 250’den fazla gazetecinin tutuklandığı veya gözaltına alındığı, halen tutuklu bulunanlar arasında 5 kadın gazetecinin de bulunduğu belirtildi.

İsrail hapishanelerinde 40 gazeteci bulunduğu ve bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında tutulduğu, ayrıca 3 gazeteci hakkında ev hapsi uygulandığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırılarından bu yana 260’tan fazla gazetecinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, bunlardan ikisinin İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Zorla kaybedilen gazeteciler Nidal el-Vahidi ve Heysem Abdülvahid’in akıbetlerinin bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, Filistinli gazetecilerin öldürülmesi, tutuklanması, işkenceye maruz bırakılması ve zorla kaybedilmesinin, gerçeğin susturulmasını ve Filistin anlatısının bastırılmasını amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğu kaydedildi.

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