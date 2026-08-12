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Çevre
TRT Haber 12.08.2026 15:56

Ambarlı’da denize kanalizasyon döken İSKİ’ye üçüncü ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nden Marmara Denizi’ne kanalizasyon deşarj edildiği yönündeki haber ve görüntüler üzerine yaptıkları denetimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye 8 milyon 391 bin TL ceza uyguladı.

Ambarlı’da denize kanalizasyon döken İSKİ’ye üçüncü ceza

Basına yansıyan, İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nden Marmara Denizi’ne kanalizasyon atığı deşarj edildiği yönündeki haberler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri Haramidere’deki söz konusu arıtma tesisinde ve Marmara Denizi’nin Ambarlı kıyılarında inceleme başlattı.

Yapılan teknik tespitlerde, tesise ait 4 adet deşarj noktası belirlendi. Bu noktalardan ikisinin Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) kabinine bağlı olduğu ve düzenli ölçüm alındığı görüldü.

Diğer iki noktadan birinin taşkın hattı, diğerinin ise by-pass hattı olduğu tespit edildi.

Bakanlık izleme sistemine bağlı olmayan 2 hat belirlendi

Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerdeki kirliliğin kaynağının by-pass hattından kaynaklanabileceği değerlendirildi.

Yapılan incelemede taşkın ve by-pass hatlarında herhangi bir debimetre (akış ölçer) bulunmadığı ve SAİS kabinine bağlantılarının yapılmadığı belirlendi.

By-pass hattından alınan atık su numuneleri incelemeleri sonucu atık suların herhangi bir arıtma işlemine tabi tutmadan doğrudan alıcı ortama deşarj edildiği tespit edildi. Çevre Kanunu uyarınca 8 milyon 391 bin 988 TL idari ceza uygulandı.

Ambarlı’da denize kanalizasyon döken İSKİ’ye üçüncü ceza

Kirlilik Ambarlı Sahili'ni kapladı

Kurulu kapasitesi günlük 400 bin metreküp olan tesisin tam kapasite çalıştığı, by-pass hattından tahmini günlük 100 bin metreküp civarında atık su deşarj edildiği öngörülüyor.

Ambarlı kıyılarında yapılan incelemede de by-pass hattından dökülen atık suyun getirdiği katı maddelerin yoğun kirliliğe neden olduğu görüldü.

Ambarlı’da denize kanalizasyon döken İSKİ’ye üçüncü ceza

Daha önce 2 kez daha ceza uygulanmıştı

Söz konusu by-pass hattından yapılan atık su deşarjları nedeniyle, İSKİ’ye 26 Mayıs 2025’te 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin TL ve daha sonrasında işletmenin atık su deşarjına devam etmesi sebebiyle 16 Ocak 2026 tarihinde 2 katı yaptırımla 6 milyon 687 TL ceza uygulanmıştı.

Problemin, atık su arıtma tesisinin kapasitesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmişti. İSKİ yetkilileriyle yapılan görüşmede, arıtma tesisinin kapasite artırılacağı taahhüt edilmişti.

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Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ
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