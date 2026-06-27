Açık 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.06.2026 23:42

Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi ve göçmen kaçakçısı yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi ve göçmen kaçakçısı yakalandı
[Fotoğraf: Getty Images]

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-İpsala kara yolunda İ.D.'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan incelemede, FETÖ üyeliği suçundan haklarında istinaf süreci devam eden H.G., H.D. ve S.K., ihraç jandarma çavuşu V.D., Sivas İlamat ve İnfaz Bürosunca FETÖ üyeliği suçundan aranan ihraç Sayıştay Başkanlığı başdenetçisi M.A. ile aynı suçtan aranan ihraç ÖSYM uzmanı M.G. yakalandı.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan sürücü İ.D. ile FETÖ şüphelileri H.G., H.D., S.K., V.D., M.A. ve M.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Edirne FETÖ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Büyükada'ya ziyaretçi akını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:36
İran'da patlama sesleri
23:26
Venezuela'da 4,8 büyüklüğünde deprem
23:04
Büyükada'ya ziyaretçi akını
21:45
Tırın açık kalan damperi üst geçide takıldı
21:33
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi
21:03
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlıyor
Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Mostar sokaklarında Mehteran sesi yankılandı
Mostar sokaklarında Mehteran sesi yankılandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ