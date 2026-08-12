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Dünya
AA 12.08.2026 11:57

Güney Kore ordusu, personel sayısının azalmasıyla yapay zeka ve robotik teknolojilerine yöneliyor

Güney Kore'de ordunun, ülke nüfusundaki düşüşe bağlı olarak personel sayısının da azalması nedeniyle özellikle bakım ve lojistik alanında daha çok yapay zekaya, robotlara ve otonom sistemlere yöneldiği belirtildi.

Güney Kore ordusu, personel sayısının azalmasıyla yapay zeka ve robotik teknolojilerine yöneliyor

Korea Herald gazetesinin haberinde, Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanlığının, "akıllı saha bakım destek sistemi" kapsamında, otomatik sistemler aracılığıyla temel bakım operasyonlarının dönüştürülmesine ilişkin bir çalışma yaptırdığı belirtildi.

Bu çalışmanın, Kara Kuvvetlerinin geniş kapsamlı modernizasyon girişimi olan ArmyTiger'ın lojistik bileşeni olan ArmyTiger L'nin bir parçası olduğuna işaret edilen haberde, çalışmaların dil modelleri ve makine öğrenimi kullanılarak yapay zeka destekli öngörücü bakım, otomatik bakım bilgi yönetimi, bakım robotlarını ele alacağı aktarıldı.

Ayrıca ordunun otonom depolama lojistik operasyonları için otomatik depolama ve taşıma sistemlerini, insansız hava aracıyla teslimatları, otonom nakliye araçlarını ve paletli yük sistemlerini de değerlendireceğinin vurgulandığı haberde, bazı sistemlerin halihazırda test edildiği kaydedildi.

Haberde, ordunun ülkede nüfus düşüşüne bağlı olarak personel sayısının azalması nedeniyle böyle bir yola girdiğine işaret edildi.

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