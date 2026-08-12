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Dünya
BBC 12.08.2026 11:31

Yaban arıları ofisi istila etti

İngiltere'de yaban arıları, bir doğa koruma vakfı yöneticisinin ofisine yuva yaptı.

Yaban arıları ofisi istila etti

Norfolk Yaban Hayatı Vakfı (NWT) yöneticisi Eilish Rothney, haftalarca arazi incelemeleri yaptıktan sonra ofisine döndüğünde yaban arılarıyla karşılaştı.

Arı yuvasının o zaman, şimdiki boyutunun dörtte biri büyüklüğünde olduğunu belirten Rothney, "Önce oraya koyduğum bir kutunun arkasındaki zeminde başladılar, sonra içeriden yukarı çıktılar, kutunun üzerine yayıldılar, klasörlerin ve rafların etrafındaki tüm küçük çatlaklara girdiler." dedi.

Rothney, "Arılarının gelip gitmesini ve o güzel renk katmanlarını oluşturmasını izlemek çok büyüleyiciydi" diye konuştu.

Yaban arıları ofisi istila etti

Norfolk Yaban Hayatı Vakfı tarafından paylaşılan yuvanın fotoğrafında ise şu ifadeler yer aldı: "Binlerce yeni çalışan izinsiz olarak oraya yerleşti, işe alım sürecini tamamen es geçti ve ofis ortak çalışma politikasına uymadı."

Arılara karşı "sakin kalın" uyarısı

Öte yandan, ofisi yaban arılarının istilasına uğrayan Eilish Rothney, "Eğer sizi rahatsız eden yaban arıları varsa sakin kalmanızı ve uzaklaşmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Sakin kalırsanız bunu hissedecekler ve kendilerini tehdit altında hissetmeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Yaban arılarının sonbaharda yuvalarını terk etmesi bekleniyor.

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