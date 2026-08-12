Açık 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
DHA 12.08.2026 12:19

Gümrükte vergi kaçağına geçit yok: 7 ayda 8,9 milyar ek tahakkuk ve para cezası

Gümrük ve dış ticaret denetimleri kararlılıkla devam ediyor. Aykırı işlem yapanlara 7 ayda 8 milyar 900 milyon lira ek tahakkuk ve para cezası uygulandı. Böylece kesilen ceza miktarı yüzde 29 arttı.

Gümrükte vergi kaçağına geçit yok: 7 ayda 8,9 milyar ek tahakkuk ve para cezası

Ticaret Bakanlığının, dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, kamu gelirlerinin korunması ve gümrük işlemlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştiren dış ticaret erbabının haklarının gözetilmesi amacıyla geçmiş dönemlere ilişkin gümrük ve dış ticaret işlemlerinin denetimi etkin ve kararlı bir şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda, 18 gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü bünyesindeki kontrol şubeleri tarafından gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında 3 bin 223 firma tarafından tescil edilen, 19 bin 638 gümrük beyannamesi incelendi.

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda toplam 7,2 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen sonradan kontrol firma denetimleri kapsamında ise 145 firma denetlendi. Söz konusu denetimler sonucunda toplam 1,7 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Böylece, 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri ile sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda toplam 8,9 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş oldu.

Söz konusu tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Vergi
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye uzanacak elektrik koridoru için yeni adım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:29
Borsada yükseliş hızlandı
15:23
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
15:09
Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli yakalandı
14:55
İngiltere ve Galler'de mahkemelere Meta gözlüklerle giriş yasaklandı
15:00
İletişim Başkanı Duran: Dijital platformlardaki yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyoruz
14:52
Türkiye ve Bulgaristan yeni nesil suç örgütlerine karşı iş birliğini güçlendiriyor
Hakkari'de kadın üreticilerin yaylalardaki süt sağım mesaisi sürüyor
Hakkari'de kadın üreticilerin yaylalardaki süt sağım mesaisi sürüyor
FOTO FOKUS
Gökyüzünün mesafe tanımayan sadık kahramanları: Posta Güvercinleri
Gökyüzünün mesafe tanımayan sadık kahramanları: Posta Güvercinleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ