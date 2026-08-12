Gümrükte vergi kaçağına geçit yok: 7 ayda 8,9 milyar ek tahakkuk ve para cezası

Ticaret Bakanlığının, dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, kamu gelirlerinin korunması ve gümrük işlemlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştiren dış ticaret erbabının haklarının gözetilmesi amacıyla geçmiş dönemlere ilişkin gümrük ve dış ticaret işlemlerinin denetimi etkin ve kararlı bir şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda, 18 gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü bünyesindeki kontrol şubeleri tarafından gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında 3 bin 223 firma tarafından tescil edilen, 19 bin 638 gümrük beyannamesi incelendi.

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda toplam 7,2 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen sonradan kontrol firma denetimleri kapsamında ise 145 firma denetlendi. Söz konusu denetimler sonucunda toplam 1,7 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Böylece, 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri ile sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda toplam 8,9 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş oldu.

Söz konusu tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi.