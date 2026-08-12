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Ekonomi
AA 12.08.2026 11:19

Yatırımda aslan payı demir yolunun: 6 ayda 26,8 milyar liralık dev harcama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırım projeleri için bütçe ödeneğinden yaptığı harcamaların tutarı yılın ilk yarısında 41,5 milyar lira oldu. En büyük harcama 26,8 milyar lirayla demir yollarında yapıldı. Şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın geliştirilmesi amacıyla kent içi yatırımlar için 11 milyarın üzerinde ödenek kullanıldı.

Yatırımda aslan payı demir yolunun: 6 ayda 26,8 milyar liralık dev harcama

Bakanlığın 2026 yılına ilişkin "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin ulaştırmaya yönelik yatırımları tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda, Bakanlığın yatırım projelerine 2026 yılı bütçesinden 149 milyar 962,6 milyon lira başlangıç ödeneği tahsis edilmişti.

Yatırımlar için bu ödeneğin 41,5 milyar lirası yılın ilk 6 ayında kullanıldı. Geçen yılın aynı döneminde ise 34 milyar 375,6 milyon lira ödenek kullanımı gerçekleştirilmişti.

En çok harcama demir yoluna

Yatırım ödeneklerinin sektörel dağılımları incelendiğinde, demir yoluna ilişkin harcamalar toplam harcamaların büyük kısmını oluşturdu. Yılın tamamı için söz konusu sektöre 114 milyar liralık başlangıç ödeneği ayrılmıştı, bu tutarın 26,8 milyar lirası demir yolu sektörüne harcanmış oldu.

Demir yolunun ardından en çok ödenek kullanılan ikinci sektör kent içi ulaşım oldu. Şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın geliştirilmesine yönelik projelere yıl geneli için ayrılan 25 milyar liralık ödeneğin, 11,5 milyar liralık kısmı ocak-haziran döneminde kullanıldı.

İlk 6 ayda yatırım tutarı milyar lira düzeyini aşan sektörlerden bir diğeri de deniz yolu oldu. Yılın tamamı için bütçeden tahsis edilen 4,5 milyar liranın 1,1 milyar lirası yatırım olarak hayata geçirildi.

Haberleşmede ödeneğin yüzde 72,7'si kullanıldı

Hava yolu yatırım projeleri için yılın ilk yarısında yapılan harcamalar 569,7 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Haberleşme ise bu dönemde harcama gerçekleşme oranı en yüksek sektör olarak dikkati çekti. Yılın geneli için tahsis edilen 376 milyon liralık ödeneğin yüzde 72,7'si yani 273 milyon 450 bin lirası yılın ilk 6 ayında harcandı.

Bakanlığın tarım sektörü için yatırım ödeneği kullanımı söz konusu dönem için 248 milyon lira, turizm sektörü için 81,4 milyon lira, otoyollar için 120 milyon lira ve diğer idareler için 838,7 milyon lira olarak hesaplandı.

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