LGS'de ikinci nakil tercih süreci bugün sona eriyor

LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları devam ediyor. Okulunu değiştirmek isteyen ya da herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler bugün saat 17.00'ye kadar e-Okul üzerinden tercihlerini yapabilecek.

Tercihler merkezi, yerel ve pansiyonlu okullar olmak üzere yapılabilecek. Sınav puanı ile yerleşmek isteyen öğrenciler yine il, ilçe ve Türkiye genelindeki yüzdelik dilimlerini esas alacak.

Öğrenciler ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla toplam 3 okul yazabilecek. Aynı okul türünden en fazla 2 tercih yapılabilecek. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

Okul nakil onayı ve başvuru sonuçları e-Devlet'te

İkinci nakil döneminin ardından da bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. Başvurular, 17-26 Ağustos arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak. Yerleştirme işlemleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Öğrenciler, okul nakil onay durumu ve başvuru sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

Yatılı okulda eğitim görecek öğrencilerin yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül arasında alınacak. Sonuçlar 4 Eylül'de ilan edilecek, kayıt işlemleri e-Pansiyon sisteminden yapılacak.