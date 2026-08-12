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Dünya
AA 12.08.2026 12:08

Zelenski: Rusya'daki Novorossiysk Deniz Üssü'ne saldırı düzenledik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'daki Novorossiysk Deniz Üssü'ne saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenski: Rusya'daki Novorossiysk Deniz Üssü'ne saldırı düzenledik

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi paylaştı.

Cephe hattından 300 kilometreden fazla mesafede bulunan Novorossiysk Deniz Üssü'ne saldırı düzenlediklerini belirten Zelenski, saldırıda "Neptun" tipi füzeleri ile "Palyanitsia" tipi silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve insansız deniz araçları kullandıklarını aktardı.

Zelenski, "Hava savunma mevzilerine, rıhtımlara ve liman altyapısına isabetler doğrulandı." ifadesini kullandı.

Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıların devam ettiğini vurgulayan Zelenski, "Rus saldırganlığı devam ettiği sürece işgal filosu ve onu destekleyen tüm altyapı güvende olmayacaktır. Savaş durdurulmalı. Diplomasi için tüm uygun öneriler masada." ifadelerine yer verdi.

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