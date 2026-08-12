Motorine ÖTV indirimi bekleniyor

Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıta yansımasını sınırlamak amacıyla daha önce Eşel Mobil Sistemi'ni devreye alan Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kez motorindeki özel tüketim vergisinde indirime gidecek.

Hazırlanan çalışmayla motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi hedefleniyor. Tüketicilerin yanı sıra özellikle taşımacılık, lojistik, tarım ve sanayi sektörlerindeki maliyet baskısının azaltılması amaçlanıyor.

Düzenlemenin, dezenflasyon sürecine destek olacağı da vurgulanıyor.

Yeni ÖTV düzenlemesinin bu gece Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.