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Gündem
AA 12.08.2026 12:48

Ömer Çelik: İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın AK Parti ve hükümeti hedef alan açıklamalarını reddettiklerini belirterek, "İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir" açıklamasını yaptı.

Ömer Çelik: İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "DEM Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz. Meclis'te 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken DEM Parti Eş Genel Başkanı'nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine üyeleri ve AK Parti'nin tüm kadroları ile milletin, İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıktığını ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir. Sayın Hatimoğulları'nın, İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada insanlık ittifakının taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır."

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Ömer Çelik DEM Parti AK Parti
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