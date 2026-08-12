Bakan Çiftçi: Teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Konferans Salonu'nda "Dijital Çağda Kamu İletişimi" başlıklı panelde, İçişleri Bakanlığı ile İletişim Başkanlığının işbirliğinde hazırlanan "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi"nin tanıtımı yapıldı.

Panelde açılış konuşmasını yapan Bakan Çiftçi, sözlerine panelin ve "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi"nin tanıtımının hayırlara vesile olmasını dileyerek başladı.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun hayata geçebilmesi için "iletişim" olgusunun önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunun altını çizen Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın modern dönemde kamu iletişimi anlayışının dönüşümüne öncülük ettiğini, devlet ile millet arasına örülen vesayet duvarlarını yıkarak yönetimde doğrudan iletişimin kapılarını açtığını söyledi.

Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bundan 32 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesini, temel hizmetlerin dahi yeterince karşılanamadığı zorlu şartlar altında devraldığında, bütün engellemelere rağmen büyük bir cesaret ve kararlılıkla yeni bir yönetim anlayışı ortaya koymuştur. Bu anlayışın temel unsurlarından biri de vatandaşın sesini doğrudan yönetime ulaştıran kamu iletişimi mekanizmalarının hayata geçirilmesi olmuştur.

O dönemde ortaya konulan bu vizyon vatandaş ile yönetim arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmayı, milletimizin talep, beklenti ve sorunlarını herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan yönetime iletebilmesini esas alıyordu. Böylece kamu iletişimi yalnızca vatandaşın sesini dinleyen bir mekanizma olmaktan çıkarak millet iradesini yönetim süreçlerine taşıyan güçlü bir köprü haline gelmiştir. Bu vizyon daha sonra BİMER'le milletimizin tamamına hizmet eden, milletimizin talep, öneri ve şikayetlerini doğrudan çevreden merkeze taşıyan kamu iletişimi noktasında önemli bir kurumsal yapıya kavuşmuş, CİMER'le birlikte ise çok daha kapsamlı ve güçlü bir vatandaş-devlet iletişim modeline dönüşmüştür."

"Artık vatandaşımızla doğrudan ve hızlı iletişim kurabiliyoruz"

Dijitalleşmenin kamu iletişimine önemli fırsatlar kazandırdığını belirten Çiftçi, "Artık vatandaşımızla doğrudan ve hızlı iletişim kurabiliyoruz. Afet anında uyarı yapabiliyor, kriz dönemlerinde kamuoyunu bilgilendirebiliyor ve vatandaşlarımızın taleplerini anlık olarak takip edebiliyoruz. Bu olumlu gelişmelerle beraber dezenformasyon gibi sınamalarla da karşı karşıyayız. Deepfake videolar, sahte ses kayıtları, organize sosyal medya şebekeleri ve manipülatif içerikler hakikat ile yalan arasındaki sınırı giderek daha fazla zorlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, şunları ifade etti:

"Afetlerde, terör hadiselerinde, asayiş olaylarında, düzensiz göç konusunda ve toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu dönemlerde yanlış bir bilginin oluşturabileceği elim hadiseleri hepimiz müşahede ettik. Tüm bu nedenlerle dezenformasyonla mücadeleyi yalnızca iletişimcilerin meselesi olarak görmüyoruz. Dezenformasyonla mücadele aynı zamanda, kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir.

Devlet olarak, teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz. Güvenilir kamu iletişiminde doğru içerik üretmek kadar, o içeriği yayımladığımız dijital mecraların güvenliği de aynı derecede önemlidir. Kamu kurumlarımızın ve yöneticilerimizin sosyal medya hesaplarının korunması, iki aşamalı doğrulamanın kullanılması, yetkilendirme süreçlerinin doğru belirlenmesi ve siber tehditlere karşı kurumsal tedbirlerin alınması artık kamu iletişiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir."

"Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi" ile ilgili bilgi veren Çiftçi, "Bu rehberin de yardımıyla, mülki idare amirlerimizin dijital mecralardaki iletişimini daha güvenli, kurumsal bir standart içerisinde ve devlet ciddiyetine yakışır biçimde gerçekleştirmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu rehberin, kamu iletişiminin daha şeffaf ve etkin yürütülmesine, kriz anında kamu otoritesinin güvenilir ilk kaynak işlevine sahip olduğunu belirten Çiftçi, dezenformasyonla mücadelede koordinasyon sağlamaya ve güvenli iletişim konusunda bilinç geliştirmeye hizmet edeceğini kaydetti.

Bakan Çiftçi, panelin düzenlenmesinde ve "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi"nin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.