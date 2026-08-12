Türkiye'nin dört bir yanından gökyüzü meraklıları Afyonkarahisar'da buluşuyor

TÜBİTAK'tan edinilen bilgiye göre, ilk kez 1998 yılında TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi öncülüğünde Antalya Saklıkent'te düzenlenen etkinlik, her yıl genişleyen katılımcı kitlesi ve zenginleşen programıyla devam ediyor.

Türkiye'nin en kapsamlı ve popüler gökbilim etkinliği, 28. yılında, 15 Ağustos'a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'ın katılımıyla Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Emre Gölü'nde devam edecek.

Bilimi, doğayı ve gökyüzünü bir araya getiren, her yaştan katılımcıya açık ve ücretsiz gerçekleştirilen etkinliğe bu yıl yaklaşık 19 bin kişi başvurdu. Başvuruların çoğunu aileler oluştururken, Türkiye'nin 81 ilinden müracaat yapıldı. Bir aylık bebekten 75 yaşındaki gökyüzü meraklısına kadar farklı yaş gruplarından kişiler başvuranlar arasında yer aldı.

Başvurulardan kura yöntemiyle belirlenen katılımcıların yanı sıra akademisyenler, astronomlar, bilim iletişimcileri, gönüllüler ve görevlilerden oluşan yaklaşık 1500 kişi etkinlik kapsamında Afyonkarahisar'da bir araya geldi.

Gündüz güneş, gece gökyüzü gözlemlenecek

Etkinlikte, gündüz saatlerinde güneş gözlemleri, TÜBİTAK atölyeleri, deneyler, bilim gösterileri ve bilgi yarışmaları gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, gece olunca uzmanlar eşliğinde profesyonel teleskoplarla gezegenleri, yıldız kümelerini, bulutsuları ve galaksileri gözlemleme imkanı bulacak. Gökyüzü meraklıları, etkinlik süresince Perseid meteor yağmurunu da izleyebilecek.

Program kapsamında Milli Uzay Programı'nın hedefleri, Türkiye'nin insanlı uzay misyonları, derin uzay çalışmaları ve evrenin gizemleri düzenlenecek konferans, sunum ve söyleşilerde ele alınacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ilk yörünge altı bilim misyonunu gerçekleştiren Tuva Cihangir Atasever de etkinlikte katılımcılarla bir araya gelerek uzay görevlerine ilişkin deneyimlerini ve yürütülen bilimsel araştırmaları anlatacak.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026) ilişkin bilgilendirmelerin de yapılacağı etkinliğin 3. günü, tüm vatandaşların katılımına açık olacak.

İlk gün "kozmik depremler" anlatılacak

Katılımcıların alana yerleşimi ve TÜBİTAK atölyeleriyle başlayan organizasyonun ilk gününde Prof. Dr. Faruk Soydugan, "Yıldızların İzinde: Evren ve Kozmik Depremler" başlıklı konferans verecek.

Resmi açılış programının ardından katılımcılar, teleskoplarla gerçekleştirilecek gece gözlemlerinde gök cisimlerini inceleyecek.

Etkinliğin 2. günü olan 13 Ağustos'ta bilim gösterileri, atölyeler ve bilgi yarışmaları düzenlenecek. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkan Yardımcısı Fatih Dulkan, "Milli Uzay Programı: Türkiye'nin Uzaydaki Gelecek Vizyonu" başlıklı sunumunu gerçekleştirecek.

Tuva Cihangir Atasever de yörünge altı bilim misyonunu ve bu kapsamda yürütülen deneyleri katılımcılarla paylaşacak. IAC 2026 bilgilendirmesi ve TÜBİTAK UZAY sunumu da yapılacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Korosu konser verecek, Perseid meteor yağmuru eşliğinde gece gözlemleri gerçekleştirilecek.

Alper Gezeravcı, ISS görevini anlatacak

Tüm bölge halkının katılımına açık 14 Ağustos'taki programda Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirdiği görevini "ISS Görevi" başlıklı konferansında anlatacak.

Türkiye'nin ulusal gözlemevleri ile kara delikler ve ötegezegenler konularında bilim söyleşilerinin gerçekleştirileceği program, resmi kapanış töreni ve Afyonkarahisar Belediyesi Kent Orkestrası konseriyle devam edecek.

Gün sonunda profesyonel teleskoplarla gece gözlemleri yapılacak. Dört günlük bilim etkinliği, 15 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek kültürel geziyle sona erecek.

Etkinlikle katılımcıların astronomi ve uzay bilimleri alanında bilgi edinmesi, özellikle çocukların ve gençlerin bilimsel meraklarının geliştirilmesi, keşfetmeye teşvik edilmesi ve geleceğin bilim insanlarına ilham verilmesi amaçlanıyor.