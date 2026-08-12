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Dünya
AA 12.08.2026 10:09

ABD'de ICE ekiplerinin elektrik şoku veren eldiven kullanması planlanıyor

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE), çalışanlarına elektrik şoku veren eldiven tedariki için 10 ila 20 milyon dolar harcama yapmasının planlandığı bildirildi.

ABD'de ICE ekiplerinin elektrik şoku veren eldiven kullanması planlanıyor

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ICE ekiplerinin yeni ekipmanına ilişkin planı açıkladı.

ICE ekiplerinin elektrik şoku veren eldivenler kullanmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, dairenin bu ekipman için 10 ila 20 milyon dolar harcama yapmayı planladığı belirtildi.

Açıklamada, Mart 2027'den itibaren elektrik şoku veren eldivenlerin ekiplere dağıtılabileceği ifade edildi.

ICE ekiplerinin düzensiz göçmenlere ilişkin operasyonlarını yürütürken Düşük Çıkışlı Voltaj Yayıcı (G.L.O.V.E.) eldivenleri kullanması bekleniyor.

ABD'de hapishane çalışanları, mahkumlar arasında gerilimin arttığı durumlarda bu eldivenleri kullanmaya başladı.

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